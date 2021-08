Twitter sta iniziando il rilascio di Ticketed Spaces, o sale audio dal vivo a pagamento. La società ha annunciato ieri che sta ‘sperimentando’ la funzione per alcuni utenti iOS. Ha lanciato per la prima volta questo tipo di funzione per provare il prodotto a giugno con l’intenzione di renderlo disponibile a tutti gli utenti iOS e Android interessati.

‘Sappi che ci stiamo mettendo un po’ di tempo, ma vogliamo che sia giusto per te’, ha scritto Twitter nel suo annuncio di ieri. Gli host possono addebitare tra 1 e 999 euro per le camere con biglietto e possono anche impostare un limite per le dimensioni della camera. Questi partecipanti al gruppo di test inizialmente tratterranno il 97 percento dei soldi che guadagnano, al netto della commissione che Apple e Google addebitano per gli acquisti in-app.

Twitter è pronto per la sua nuova funzionalità

Tuttavia, Twitter aumenterà il suo taglio dal 3% al 20% se un utente guadagna un totale di 50.000 euro attraverso i suoi guadagni sull’app. Questa commissione aumenterà anche quando la funzione sarà più ampiamente disponibile. In un’anteprima della funzionalità a maggio, Twitter ha affermato che gli host manterrebbero invece l’80% delle loro entrate, al netto delle commissioni dell’app store.

Nei mesi trascorsi dall’annuncio e dall’anteprima di Ticketed Spaces, Twitter ha anche apportato modifiche al modo in cui le persone possono trovare queste sale audio dal vivo; ora vengono visualizzati per alcuni utenti nella parte superiore dell’app mobile di Twitter se qualcuno che un utente segue sta ascoltando. Il team di sviluppo ha anche aggiornato la sua API, in modo che le app di terze parti possano indirizzare gli utenti a Spaces.