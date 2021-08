Le offerte di Coop e Ipercoop sono veramente irrinunciabili, tutti gli utenti hanno la possibilità di accedervi tramite i vari punti vendita, ed in alcuni casi anche il sito ufficiale, potendo godere di prodotti sempre più scontati e per i quali il risparmio è assicurato.

L’accesso è garantito nella maggior parte dei casi tramite i vari negozi sparsi per il territorio nazionale, ma raramente è possibile godere degli stessi sconti recandosi direttamente sul sito ufficiale. In questo caso la spedizione presso il domicilio è completamente gratuita, al superamento dei 19 euro, intesi anche come somma di più elementi.

Coop e Ipercoop: sconti assurdi per tutti

Il prodotto più interessante del volantino Coop e Ipercoop è chiaramente lo Xiaomi Redmi 9C, uno smartphone effettivamente in vendita a soli 115 euro, e comunque caratterizzato da discrete prestazioni generali, almeno in confronto al listino attuale.

Scorrendo la scheda tecnica abbiamo la possibilità di conoscerlo direttamente, e scoprire che il plus più importante è rappresentato dall’ampia batteria da 5000mAh, un componente in grado di garantire una autonomia decisamente superiore alla media. Le altre specifiche comprendono display IPS LCD da 6,55 pollici di diagonale, 64GB di memoria interna (espandibile tramite microSD), 3GB di RAM, un comparto fotografico composto da 3 sensori nella parte posteriore, ed una fotocamera anteriore da 5 megapixel.

La versione commercializzata è completamene sbrandizzata, quindi con aggiornamenti che vengono direttamente rilasciati dal produttore, non dall’operatore telefonico, con l’aggiunta della garanzia della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nelle location d’acquisto.