Di tanto in tanto, viene scoperto nuovo malware o, in alcuni casi, una vecchia minaccia puo’ tornare alla carica. Questo è il caso del malware Joker che è stato inizialmente scoperto su dispositivi Android nel 2017 e ora, secondo la polizia belga, sembra stia tornando.

Per chi non lo conosce, il malware Joker è stato scoperto nel 2017 nascosto in diverse app Android. Questo malware aveva la capacità di abbonarsi a servizi di pagamento all’insaputa dell’utente e, a sua volta, se collegato a una banca o a una carta di credito, i fondi sarebbero stati prosciugati molto rapidamente.

Secondo la polizia belga, la società di sicurezza informatica Quick Heat Security Lab ha identificato otto app Android in cui si nascondeva il malware. Ciò include:

Auxiliary Message

Element Scanner

Fast Magic SMS

Free CamScanner

Go Messages

Super Message

Great SMS

Travel Wallpapers

Notano anche che da allora queste app sono state rimosse da Google, il che è positivo in quanto significa che dovrebbe impedire a più utenti di scaricarlo. Tuttavia, se hai già scaricato una di queste app, vorrai sicuramente eliminarla prima che inizino a rubare tutti i tuoi soldi.

Altre app incriminate

Altri ricercatori come Zscaler hanno anche indicato ben 16 altre app che potrebbero contenere anche il codice dannoso. Ciò comprende:

Private SMS

Hummingbird PDF Converter – Photo to PDF

Style Photo Collage

Talent Photo Editor – Blur focus

Paper Doc Scanner

All Good PDF Scanner

Care Message

Part Message

Blue Scanner

Direct Messenger

One Sentence Translator – Multifunctional Translator

Mint Leaf Message-Your Private Message

Unique Keyboard – Fancy Fonts & Free Emoticons

Tangram App Lock

Desire Translate

Meticulous Scanner

È possibile che ci siano più app infette, ma queste sono quelle attualmente identificate e probabilmente dovrebbero essere rimosse.