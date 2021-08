Il nuovo volantino Esselunga raccoglie alcuni dei migliori sconti attualmente in circolazione, promettendo al consumatore finale un risparmio quasi unico nel proprio genere, applicato e reso disponibile sull’intero territorio nazionale.

Come al solito, la soluzione che andremo a descrivere nel nostro articolo è da ritenersi valida pressoché ovunque in Italia, con possibilità di accedervi esclusivamente tramite i vari negozi sparsi per il territorio, non da altre parti o online. Le scorte, data la natura della promozione stessa, sono estremamente limitate, e purtroppo potrebbero terminare prima del previsto; si consiglia dunque una rapida decisione, e di recarsi il prima possibile direttamente in negozio.

Esselunga: i migliori sconti con le offerte più interessanti

Il prodotto da non perdere assolutamente di vista da Esselunga è il Vivo Y11s, uno smartphone complessivamente molto economico, ed appartenente alla fascia bassa della telefonia mobile, in vendita nel periodo corrente a soli 119 euro.

La scheda tecnica ne descrive la qualità generale, parliamo infatti di un prodotto con annessa batteria da 5000mAh, quindi in grado di garantire una autonomia complessivamente superiore alle aspettative, affiancata da 3 fotocamere integrate direttamente nella parte posteriore, un sensore anteriore da ben 12 megapixel, un display superiore ai 6 pollici di diagonale con tecnologia IPS LCD, per finire con 32GB di memoria interna completamente espandibili tramite microSD.

Il prodotto può essere scoperto, prima di recarsi direttamente in negozio, aprendo il sito ufficiale di Esselunga, senza però dimenticarsi le limitazioni in termini di scorte disponibili.