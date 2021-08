Il nuovo volantino Carrefour fa letteralmente sognare ad occhi aperti gli utenti, tutti i migliori prezzi in circolazione sono racchiusi nella campagna promozionale attiva nel periodo corrente, ma solo ed esclusivamente nei punti vendita fisici, non sul sito ufficiale.

Spendere poco è molto più semplice del previsto, i migliori prodotti sono distribuiti in versione completamente sbrandizzata, e con garanzia di 24 mesi da esercitare sempre nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale. Le scorte, dati alla mano, non dovrebbero rappresentare un problema, in quanto non dovrebbero terminare prima del previsto.

Carrefour: ecco i migliori sconti

I migliori sconti del volantino Carrefour riescono ad indurre gli utenti all’acquisto, nella campagna si trovano tantissimi prodotti in vendita a prezzi inferiori ai 400 euro, i modelli da non perdere di vista sono Alcatel 1SE 2020, Samsung Galaxy A12, TCL 20L, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Xiaomi Redmi Note 9T o anche alcuni Realme di ultima generazione.

Nel momento in cui deciderete di acquistarli, dovete comunque sapere che sarà possibile accedervi solamente tramite i punti vendita sul territorio nazionale, non sul sito ufficiale o comunque da altre parti in Italia. La garanzia è di 2 anni, da esercitare sempre nelle medesime location in cui è stato effettuato l’acquisto, non sarà possibile accedervi tramite il sito ufficiale o altro tipo di negozio.

Maggiori informazioni sono effettivamente disponibili nelle pagine che potete trovare nel volantino elencato qui sotto nell’articolo, inserite come galleria fotografica.