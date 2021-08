Unieuro ne ha davvero per tutti, e per tutti i gusti, nel nuovo volantino che l’azienda ha deciso di rendere disponibile per milioni di consumatori sul territorio nazionale, senza apporre limitazioni o vincoli così importanti da limitare l’esperienza complessiva.

La campagna promozionale, come era facilmente intuibile, risulta essere attiva anche sul sito ufficiale di Unieuro, con possibilità di ricevere gratuitamente la merce presso il proprio domicilio, al superamento dei 49 euro di spesa effettivi. I prodotti commercializzati, se legati alla telefonia mobile, sono completamente sbrandizzati, e sopratutto sono disponibili con garanzia legale della durata di 24 mesi.

Unieuro: la nuova campagna promozionale con tutti gli sconti

I top di gamma inclusi nella campagna promozionale ricoprono tutti i più famosi brand del momento, da non trascurare infatti la presenza di Apple iPhone 12 Mini e Samsung Galaxy S21, in vendita a 729 euro, come anche del buonissimo Oppo Find X3 Neo, al prezzo finale di 659 euro.

Nel momento in cui si dovesse rinunciare, in parte, alla qualità generale, ricordatevi di affidarvi a prodotti del calibro di Motorola Moto G10, Xiaomi Mi 10T Lite, Samsung Galaxy A12, Realme 8 Pro, Oppo Find X3 Lite, Vivo Y70, Xiaomi Redmi 9C o anche Realme 8.

Le scorte, al netto di quanto indicato nell’articolo, non dovrebbero essere limitate, per questo motivo avrete la possibilità di accedere agli stessi sconti indipendentemente dal giorno in cui deciderete di recarvi in negozio o sul sito ufficiale dell’azienda stessa.