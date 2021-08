Il mondo del collezionismo è davvero strano. La ricerca di oggetti preziosi, quando si tratta di device elettronici, non verte sulla loro funzionalità, ma sulla loro rarità. Un pezzo unico e introvabile può valere svariate migliaia di euro anche se non funzionante perché le sue caratteristiche non lo rendono compatibile con le nuove tecnologie. Ecco perché tra gli smartphone più costosi troviamo una versione speciale del Nokia N95. Ne esistono al mondo solamente 90 esemplari. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Smartphone da collezione: Nokia N95

Qualche giorno fa, qui su Tecnoandroid, vi abbiamo parlato dei modelli Nokia da collezione che hanno fatto la storia. Il famosissimo e blasonato Nokia 3310 che qualsiasi giovane negli anni 2000 ha tenuto fra le mani. Anche l’incredibile Nokia 8850 e la sua innovativa tastiera con il flip, così come l’eccezionale Nokia 8810. Parliamo di smartphone da collezione che oggi, se in buone condizioni, escluso il 3310 che può valere 1.400 euro, valgono qualche centinaia di euro.

Al contrario, lo smartphone di cui vi parleremo oggi può costare fino a 1.300 euro. Cosa conferisce tutto questo valore a un semplicissimo Nokia N95? Il fatto che non fa parte dei modelli usciti in commercio, bensì di un’edizione speciale. Infatti l’azienda finlandese , nel 2007, aveva realizzato solo 90 modelli che sono poi stati regalati ad alcuni dirigenti.

Conservato e protetto da un’elegante valigetta, lo smartphone Nokia N95 era dotato di particolari accessori capaci di trasformarlo in un piccolo laptop. In pratica si tratta di una versione unica e molto rara, destinata a crescere in quotazione e valore.

Ovviamente occorre assicurarsi, se si vuole acquistare questo speciale smartphone, che sia tenuto in perfette condizioni e funzionante. Non certo per utilizzarlo, anche perché 64MB di RAM e 160 MB di spazio di archiviazione non lo rendono lo strumento adatto per lavoro o svago di questi tempi.

In conclusione, possiamo dire che il Nokia N95 Special Edition è sicuramente uno smartphone da collezione tra i più speciali e belli ad oggi in circolazione. Scegliere di averne uno, per chi è appassionato del genere, può essere un impegno non indifferente sia in ricerca che in denaro. Siamo però sicuri che la soddisfazione sarà davvero tanta.