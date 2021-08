Nokia: ecco tutti i modelli da collezione che hanno fatto la storia

Vecchi cellulari sì, ma da collezione. Ecco i modelli Nokia che hanno fatto la storia. Un viaggio nel passato per scoprire quanto valgono oggi sul mercato. Collezionisti da tutto il mondo sono alla ricerca di questi Nokia che hanno cambiato il modo di comunicare introducendo una nuova tecnologia. Scopriamo insieme quelli più famosi e quotati che potrebbero anche diventare un'alternativa per investire e guadagnare in futuro qualche soldo in più.