Internet è innegabilmente un luogo pericoloso e tutti i browser hanno gradualmente aumentato i loro servizi di sicurezza negli ultimi mesi per offrire livelli di protezione crescenti. Sebbene ci sia stato un movimento generale e costante verso HTTPS, questo non è certamente il caso su tutta la linea.

Uno dei problemi che gli utenti Web incontrano è visitare un sito HTTPS e scaricare un file, solo per scoprire che i trasferimenti provengono da un server non sicuro, il cosiddetto ‘contenuto misto’. Questo è qualcosa che le versioni future di Firefox cercheranno di evitare per proteggere gli utenti.

Firefox 92: la funzione sarà abilitata per impostazione predefinita

Mozilla afferma che l’imminente Firefox 92 bloccherà i download forniti tramite una connessione non sicura. Il contenuto del download non verrà analizzato ed il solo fatto che venga utilizzata una connessione non sicura come metodo di download è sufficiente a destare preoccupazione.

Se tenti di scaricare un file che non soddisfa gli standard di sicurezza di Firefox, verrai accolto da un messaggio che ti informa: ‘File non scaricato. Potenziale rischio per la sicurezza. Il file utilizza una connessione non sicura. Potrebbe essere danneggiato o manomesso durante il processo di download. Puoi cercare una fonte di download alternativa o riprovare più tardi.

Sebbene questa funzione sia attualmente visibile solo in Firefox 92, sembra che Mozilla l’abbia abilitata per impostazione predefinita. Chiaramente l’idea è quella di migliorare la sicurezza di tutti gli utenti. Sarà anche possibile disabilitare la funzione di sicurezza se ne hai una particolare esigenza.

Se desideri o hai bisogno di ridurre le impostazioni di sicurezza per qualche motivo, puoi avviare Firefox, visitare about:config ed accettare il rischio. Se vuoi provare in anteprima le funzionalità di Firefox, puoi scaricare la versione beta più recente.