Passare a WindTre è la scelta più conveniente per i clienti Iliad e MVNO. A partire da soli 7,99 euro al mese, il gestore consente di richiedere l’attivazione di offerte che includono nel prezzo delle soglie abbondanti di minuti, SMS e Giga.

Passa a WindTre da Iliad e MVNO e attiva le offerte GO a soli 7,99 euro al mese!

Effettuare il trasferimento del numero a WindTre richiede pochi e semplici passaggi. Gli interessati dovranno semplicemente accedere al sito ufficiale e indicare il gestore di provenienza per conoscere le offerte dedicate.

Le migliori offerte WindTre attualmente disponibili sono rivolte però esclusivamente ai clienti provenienti da uno dei gestori elencati qui di seguito:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

I nuovi clienti potranno acquistare la nuova SIM WindTre gratuitamente o andando incontro a una spesa di soli 10,00 euro, in base all’offerta che desiderano ottenere.

La WindTre GO 50 Star + Digital Limited Edition, ad esempio, non richiede nessuna spesa iniziale e necessita di un costo di soli 7,99 euro al mese per il rinnovo. Attivandola è possibile ricevere: minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB di traffico dati.

Allo stesso costo di rinnovo è disponibile la WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital, che necessita di un costo iniziale di 17,00 euro, di cui 10,00 euro per la nuova SIM e include: minuti illimitati, 200 SMS e 101 GB di traffico dati.