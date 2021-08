YouTube Music ha ricevuto un sacco di funzioni utili nel tentativo di competere meglio con altre piattaforme di streaming musicale popolari come Spotify o Apple Music. Ora, Android Headlines segnala una nuova funzionalità, migliorando ulteriormente la funzionalità di ricerca dell’app: la ricerca dei download.

In precedenza, per trovare i brani scaricati nell’app YouTube Music, dovevi andare su Libreria > Download. Ora, tuttavia, le cose stanno migliorando nell’accedere ai contenuti scaricati. Il nuovo aggiornamento porta una nuova scheda nei risultati di ricerca, denominata ‘Download’.

YouTube Music: la funzionalità è disponibile per il download

In questo modo, quando cerchi una canzone, sarai in grado di individuarla più facilmente. La funzione potrà essere utilizzata anche se sei offline, ma appariranno solo due schede: YouTube Music e Download. La nuova funzione di ricerca che ti consente di individuare i download direttamente dalla barra di ricerca è stata una funzionalità molto attesa di YouTube Music. È particolarmente utile per le persone che utilizzano principalmente l’app in modalità offline. Grazie a questa funzione, gli utenti potranno trovare più velocemente la loro canzone preferita.

Questa funzionalità sembra essere disponibile oggi con la versione 4.40 di YouTube Music, lanciata all’inizio di questa settimana. La funzione non appare sul client iOS, che ha appena ricevuto la riprogettazione dell’interfaccia utente di Now Playing.

Altri aggiornamenti recenti ottenuti dall’app YouTube Music includono una nuova playlist Replay Mix, simile a ‘On Repeat’ di Spotify e una funzione per ripetere la musica quando trasmetti a un altoparlante di casa, ad esempio. Quest’ultimo è qualcosa che gli utenti di altre piattaforme di streaming musicale utilizzano già da un po’ ed è stato aggiunto a YouTube Music nel febbraio di quest’anno.