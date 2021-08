Gli sconti messi sul piatto da Esselunga appaiono essere di ottima qualità, e nella maggior parte dei casi applicati su prodotti molto richiesti dagli utenti italiani. La tecnologia è toccata di striscio, ma con una riduzione veramente importante su un dispositivo di casa Apple.

Il volantino, lo ricordiamo, risulta essere disponibile in esclusiva nei singoli negozi sparsi per il territorio nazionale, al giorno d’oggi gli acquisti, almeno legati alla tecnologia, non possono essere effettuati online. L’altra cosa da sapere riguarda la disponibilità, infatti le scorte sono estremamente limitate, e potrebbero terminare prima del previsto.

Esselunga: ecco lo sconto del momento

Lo sconto più interessante di Esselunga tocca lo smartphone Apple iPhone 11, un vero e proprio top di gamma, in vendita sul mercato italiano dal 2019-2020, oggi finalmente acquistabile con un esborso finale tutt’altro che elevato, se considerata la qualità generale dello stesso, nonché corrispondente a circa 595 euro. La variante in vendita è la solita no brand, con annessa la garanzia di 24 mesi, da esercitare presso la medesima location d’acquisto.

La scheda tecnica, nel caso in cui non la conosceste, parla di un ottimo prodotto con display OLED da 6,1 pollici, processore A13 Bionic, sblocco del viso 3D (il cosiddetto face unlock), 2 fotocamere posteriori da 12 megapixel, 4GB di RAM, batteria da 3110mAh e tanto altro ancora.

Se volete scoprire il prodotto, prima di recarvi da Esselunga, collegatevi alla pagina ufficiale dell’azienda.