È stata da poco presentata ufficialmente per il mercato italiano una nuova versione del SUV della casa automobilistica Jaguar. In particolare, l’azienda ha infatti annunciato la nuova Jaguar F-Pace in versione R-Dynamic Black, che include alcune rifiniture estetiche di colorazione Black.

Jaguar F-Pace: arriva ufficialmente la nuova versione R-Dynamic Black

Come già accennato, il noto marchio ha da poco presentato per il mercato italiano un’ulteriore versione del suo SUV. La nuova Jaguar F-Pace in versione R-Dynamic Black, nello specifico, si distingue dalle altre versioni per la presenza di piccoli tratti e rifiniture estetiche più eleganti e di colorazione Black.

Tra questi, ad esempio, la cornice e la griglia frontale sono dotate di finiture Glossy Black, così come anche i bordi dei finestrini e le calotte degli specchietti. Sono inoltre presenti il tetto panoramico fisso e i cerchi in lega da 20 pollici sempre con rifiniture Glossy Black denominati Style 1067. Anche all’interno della vettura l’azienda ha voluto dare un tocco di eleganza e di originalità in più, come il Premium Cabin Lightning che permette di avere un’illuminazione a scelta tra 30 diverse colorazioni.

Il Jaguar Exterior Design Director, ovvero Adam Hatton, ha così commentato questa nuova vettura: “La F-PACE è un SUV ad alte prestazioni con un design molto deciso e assertivo che le consente di distinguersi realmente dai suoi rivali. Dare vita alla nuova F-PACE R-Dynamic Black ci ha dato l’opportunità di accentuare la sua forma scolpita e bilanciata, arrivando alla definizione di un aspetto esterno ancora più impattante.”

La nuova Jaguar F-Pace R-Dynamic Black sarà venduta in Italia con motori diesel a 4 cilindri da 163 CV ad un prezzo di listino di 65.940 euro.