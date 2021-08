Postepay: arrivano nuove problematiche con il messaggio phishing di agosto

Capita spesso di avere tanta paura quando ci si rapporta al web e si scoprono ambiti mai esplorati prima d’ora. Purtroppo il mondo Internet è un accumulo di opportunità interessanti ma anche un covo di truffe purtroppo per colpa di tutte quelle persone che vogliono arricchirsi alle spalle degli altri.

Capita molto spesso che ad essere coinvolto in queste problematiche sia il mondo della finanza dove gli utenti accumulano i propri risparmi. Soprattutto gli utenti Postepay devono stare attenti, visto che la loro carta è la più diffusa in assoluto. Proprio durante gli ultimi giorni sarebbe balzato agli onori della cronaca un nuovo tentativo di phishing diffusosi tramite un messaggio.

Postepay: arriva un nuovo messaggio phishing che mette in crisi tutti

Gentile Cliente,

Siamo spiacenti di informarvi che abbiamo deciso di sospendere le vostre operazioni sul nostro sito e sulla vostra carta poichè avete ignorato la precedente richiesta di conferma della vostra identità e di attivazione dei servizi DSP2 che è ormai la norma europea.

Per poter riutilizzare la sua carta si prega di confermare le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche.

L’aggiornamento di un giorno obbligatorio.

Ti ringraziamo in anticipo per il tempo che ci dedicherai.

Per iniziare:

CLICCA QUI

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di :