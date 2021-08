Nonostante ASUS abbia annunciato la nuova famiglia ROG Phone 5 ad inizio anno, sembra che il produttore sia pronto per presentare un nuovo device di fascia alta. In particolare, il nuovo ROG Phone 5S si configura come uno smartphone da gaming dotato dell’hardware più recente a disposizione.

La notizia è stata lanciata dal leaker Mukul Sharma tramite un post su Twitter. Il leaker ha svelato un’immagine che indica alcuni dettagli della scheda tecnica. Entrando più nello specifico, il cinguettio svela che il device ASUS sarà caratterizzato da un display OLED con supporto al refresh rate a 144Hz.

Il SoC scelto per il ROG Phone 5S sarà lo Snapdragon 888 Plus. Il chipset realizzato da Qualcomm si configura come una versione potenziata dello Snapdragon 888 e quindi in grado di garantire prestazioni migliori.

ASUS sta lavorando per presentare al mondo il nuovo ROG Phone 5S

I tagli di memoria disponibili saranno due, il primo caratterizzato da 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. Il secondo sarà certamente più prestazionale del primo, considerando la presenza di 18GB di RAM e 512GB di storage interno.

Lo smartphone da gaming sarà dotato anche di una batteria da 6.000mAh con supporto alla ricarica rapida a 65W. Purtroppo, il leaker non ha fornito ulteriori dettagli sul device ASUS ma certamente abbiamo scoperto le specifiche tecniche principali.

Basandoci sul debutto di ROG Phone 3S lo scorso anno, il produttore ha optato per un lancio a luglio. Considerando le tempistiche attuali, ASUS potrebbe far debuttare il dispositivo il 16 agosto. Ricordiamo che al momento si tratta di indiscrezioni non confermate, quindi alcne caratteristiche potrebbero differire da quelle ufficiali.