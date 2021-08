La passione per lo streaming non si esaurisce neanche con il caldo torrido. Gli appassionati di film e serie TV continuano imperterriti a guardare i propri contenuti preferiti e sono sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo da vedere.

Per fortuna, il catalogo di Netflix, Disney+, Amazon Prime Video e tutti i vari servizi attivi in Italia è in continua evoluzione. Ogni giorno vengono aggiunti nuove produzioni di tutti i generi, permettendo di spaziare tra action, sit-com, horror e gialli con un semplice click.

Tuttavia, ci sono dei contenuti che hanno un fascino diverso e attirano molte persone. Questi film o serie TV diventano presto i più visti in streaming e per forza di cose se ne sente parlare sempre più spesso.

Grazie a Just Watch, tutti gli utenti potranno restare sempre aggiornati sulle novità in arrivo sulle varie piattaforme. Il servizio infatti ha realizzato le classifiche dei 10 film e serie TV più visti nella scorsa settimana.

Just Watch ha stilato due nuove classifiche per i migliori film e serie TV da guardare in streaming

TOP 10 – Film in streaming

The Endless – Viaggi nel tempo Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello Monster Tenet Venom Jungle Cruise Fast & Furious 9 – The Fast Saga Suicide Squad Jojo Rabbit Godzilla VS Kong

TOP 10 – Serie TV in streaming

American Horror Story Il Trono di Spade The Vampire Diaries Outlander Manifest The Walking Dead Outer Banks The Act Neon Genesis Evangelio Chernobyl

Questi contenuti hanno calamitato l’attenzione dei vari abbonati e per questo sono i più visti. Inoltre, la classifica di Just Watch tiene conto anche del gradimento degli utenti, rendendoli quindi di maggiore successo in assoluto.

Come si può notare, ci sono film e serie TV per tutti i generi, permettendo così a tutti gli utenti di scegliere con facilità quale sarà il prossimo contenuto da vedere con passione.