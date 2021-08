Il mercato degli auricolari True Wireless è in continua evoluzione e la gara tra le varie case produttrici è diventata sempre più competitiva, le nuove Sony WF-1000XM4 vogliono dimostrare di essere ancora le regine di questo settore, sarà davvero cosi?

Design Sony WF-1000XM4:

Partiamo come al solito dal design, che a differenza del precedente modello le WF-1000XM3, è più compatto e a mio parere anche più accattivante.

Lo stesso case che ospita gli auricolari è più piccolo e più leggero con una apertura magnetica che ne garantisce la chiusura.

Un bellissimo Led integrato perfettamente nella base indica la carica della custodia.

Gli auricolari sono anch’essi più piccoli del 10% rispetto al vecchio modello e devo dire che è tutto di guadagnato dal punto di vista della leggerezza, pesano infatti circa 42g, e del comfort.

Esternamente troviamo i tasti touch mentre internamente troviamo i sensori di prossimità e i pin per la ricarica all’interno del case.

Da sottolineare la scelta eccezionale dei colori, infatti è possibile scegliere tra nero opaco/ oro rosa e argento/oro rosa che rendono ancora più premium queste true wireless.

La qualità costruttiva è ad un livello altissimo, non sembra di avere nulla in plastica, non sono presenti scricchioli e i materiali sono davvero ottimi.

Non manca neanche la certificazione IPX4 per poter utilizzare i nostri auricolari anche sotto la pioggia.

Comfort:

Il punto debole delle true wieless è sempre l’indossabilità, ma per fortuna non è questo il caso.

Gli auricolari risultano abbastanza leggeri e grazie ai gommini in poliuretano è possibile adattarli nel miglior modo possibile al proprio padiglione auricolare.

E se foste indecisi su quale taglia dei gommini indossare una volta accoppiate le cuffiette all’interno dell’app è possibile trovare una funziona che, tramite una foto alle proprie orecchie, analizza la vestibilità e aiuta nella scelta della misura più idonea per ottenere il massimo comfort.

Sound:

La qualità audio è sicuramente il lato più importante è anche da questo punto di vista le nuove Sony WF-1000XM4 sono state una assoluta conferma.

Il suono risulta essere pulito anche ad alto volume, volume inoltre decisamente più alto, con un ottimo dettaglio e una ottima resa anche da parte dei bassi.

Il tutto quindi è equilibrato e permette di poter spaziare tra i più diversi generi musicali ottenendo sempre una resa audio elevata.

Inoltre grazie al sistema DSEE Extreme, attivabile sempre dall’applicazione, il brano viene analizzato permettendo alle Sony WF-1000XM4 di migliorarne il più possibile la qualità in fase di riproduzione.

ACN e Bluetooth Sony WF-1000XM4:

Non manca ovviamente la cancellazione attiva del rumore che lavora molto bene e che permette di isolarsi dal mondo esterno per godersi al meglio la propria musica.

Ovviamente questa opzione è attivabile o disattivabile da parte del utente e in caso contrario quando si vuole avere una finestra su quello che ci cade attorno è possibile attivare anche il suono ambientale.

Questa modalità ci permette di sentire le voci di chi ci è attorno senza il fastidioso effetto eco.

Con il bluetooth 5.2 si ha una ottima trasmissione dei dati, affidabile e che permette un paring veloce con il proprio dispositivo.

Merito anche del fast pair di Google che ne permette inoltre il facile ritrovamento facendo squillare le cuffie oppure controllando l’ultima posizione nota tramite lo smarphone.

Controlli Touch:

Tramite i tasti touch presenti sugli auricolari, sia destro che sinistro, è possibile ovviamente avere il pieno controllo per quanto riguarda la riproduzione ma soprattutto è stata introdotta la possibilità di aumentare o diminuire il volume.

Inoltre è possibile attivare l’assistente vocale Google Assistant o Amazon Alexa o attivare e disattivare ANC e ambient sound.

Se si appoggia invece solamente il dito sui tasti è attivabile la funzione quick attention che permette di ascoltare i suoni ambientali con la musica che suona in sottofondo.

Batteria:

Le Sony WF-1000XM4 non ci fanno mancare proprio nulla e anche lato batteria sono un portento perchè mi hanno permesso di avere una autonomia di una giornata e quando avevo fretta in soli 5 minuti di ricarica riuscivo a racimolare all’incirca un 60 minuti di riproduzione musicale! Non male vero?

E se non bastasse oltre alla classica ricarica tramite cavo Type-c è possibile ricaricare le cuffie anche in maniera wireless con la tecnologia Qi!

Insomma non manca proprio nulla.

Conclusioni e Prezzo Sony WF-1000XM4:

In conclusione le nuove Sony WF-1000XM4 mi sono piaciute molto e credo che si meritino ancora la corona di migliori true wireless sul mercato soprattutto perché il prezzo di 280€ lo trovo assolutamente in linea con quella che è la qualità del prodotto sia dal punto di vista del sound sia dal punto di vista dei materiali.

Se state cercando un prodotto valido e appagante lo avete trovato!