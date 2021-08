Gli utenti e gli sviluppatori dell’App Store in Australia hanno riferito oggi che Apple ha presentato un app truffa sull’App Store. Questa volta, in una storia di ‘Slime Relaxations’, l’azienda sta promuovendo app con abbonamenti settimanali di oltre 10 dollari, molte delle quali non fanno nulla.

Dal momento che il caso giudiziario Epic vs. Apple ha avuto luogo alcuni mesi fa, la società di Cupertino ha affermato che sarebbe stato negativo consentire ad altre società e sviluppatori di trasferire app su iPhone o addirittura di avere app store concorrenti.

Apple ha rimosso l’articolo sull’app in questione

Non ci è voluto molto perché le persone iniziassero a esporre app truffa sull’App Store. A febbraio, uno sviluppatore ha esposto diverse app truffa sull’App Store, alcune delle quali hanno generato milioni di dollari di entrate. A giugno, ad esempio, un articolo del Washington Post ha mostrato che le app truffa rappresentano quasi il 2% delle app più redditizie nell’App Store.

In difesa di Apple, Tim Cook ha dichiarato che l’App Store è un ‘luogo sicuro e affidabile:’ “Volevamo creare un luogo sicuro e affidabile in cui gli utenti potessero scoprire le app e un mezzo per fornire agli sviluppatori un modo sicuro e di supporto per sviluppare, testare e distribuire app agli utenti iPhone a livello globale”.

Tuttavia, oltre ad approvare un’app truffa, Apple ha anche promosso più app truffa in una storia dell’App Store oggi in Australia. Evidenziato per la prima volta dagli utenti di Twitter Beau Nouvelle e Simeon, una di queste app chiamata Jelly: simulatore di melma, ASMR costa 13 dollari a settimana e praticamente non fa nulla.

Dopo che i media hanno iniziato a coprire questa storia, Apple ha apparentemente rimosso l’articolo di approfondimento su ‘Slime Relaxations’.