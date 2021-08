Lo sapevi che con i numeri di telefono si può guadagnare delle belle cifre? Se la tua SIM ha agganciato un Top Number, il tuo numero potrebbe valere anche migliaia di euro. Si tratta di un mercato in forte espansione dove, collezionisti da tutto il mondo, farebbero carte false per aggiudicarsi il numero di cellulare perfetto o, perlomeno, particolare e istrionico. Scopriamo insieme tutti i dettagli utili a conoscere questo settore del collezionismo.

La tua SIM potrebbe farti fruttare un bel po’ di soldi

Pochi lo sanno, ma dietro le SIM esiste un mondo dove quello che conta non è il prezzo, ma sono i numeri. Più la sequenza del numero di cellulare ad esse collegato è singolare, per ovvie ragioni che vi spiegheremo, più il suo valore di vendita sale perché l’interesse dei collezionisti aumenta.

Non occorre essere esperti per navigare nel mondo del collezionismo delle SIM Top Number. Basta avere a conoscenza alcuni dati che differenziano i numeri di telefono da collezione da quelli standard.

Chiunque, senza saperlo, potrebbe essere in possesso di un Top Number proprio lì, dentro la sua SIM. Se non ci credete, provate a contare quante sono le cifre che compongono il vostro. Se sono 7 tutto bene, ma se vi accorgete che sono 6, allora avete tra le mani una gallina dalle uova d’oro.

Infatti su eBay si trovano in vendita SIM Top Number particolari solo perché hanno un numero in meno rispetto ai classici numeri di telefono che ne hanno 7. Pensate che con questa caratteristica c’è in vendita una SIM Vodafone a 1.299 euro.

Se così fosse, sareste disposti a mettere all’asta il vostro numero di cellulare? Oppure vi appassionereste così tanto da andare in cerca di altre SIM Top Number così da creare la vostra collezione personale?

In un modo o nell’altro, là fuori c’è un mondo che fa girare parecchia moneta che, unito a quello degli smartphone costosi, promette ottimi investimenti e piacevoli guadagni. Basti pensare al prezzo di vendita dei vecchi modelli Nokia oggi da collezione che hanno letteralmente fatto la storia della telefonia mobile.