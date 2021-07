Sony ha annunciato che PlayStation 5 ha ufficialmente raggiunto uno dei suoi primi traguardi post-lancio: ha venduto 10 milioni di unità in tutto il mondo. Ha raggiunto quel traguardo entro un anno dall’uscita della console, nonostante una pandemia globale e la scarsità di forniture.

Secondo Sony, questa è la console più venduta nella storia dell’azienda. L’annuncio riconosce il contributo dell’intero team hardware e menziona le nuove funzionalità di PS5, tra cui “SSD fulmineo, audio 3D immersivo e il controller DualSense dinamico con feedback tattile e trigger adattivi”. Sappiamo già che la PS5 ha superato la PS4 nel 2020, sebbene entrambe le console fossero richieste durante il periodo di lockdown.

PlayStation 5: le console sono ancora introvabili

Questo sarebbe un risultato impressionante in sé e per sé, ma il contesto lo rende ancora di più. La PlayStation 5, come la sua collega console Xbox Series X/S, è stata perennemente difficile da trovare dal lancio della console di nuova generazione lo scorso novembre. I produttori hanno avuto difficoltà a reperire componenti per le console, in particolare i chip, a causa della pandemia globale.

Anche ora, si dice che la carenza di console durerà almeno fino al 2022 e i rifornimenti di console si esauriscono regolarmente in pochi secondi. Nell’annuncio, Veronica Rogers, SVP of Global Sales and Business Operations di Sony Interactive Entertainment, afferma che ci sono molti altri giochi in arrivo sulla console, tra cui Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West, Deathloop, Kena: Bridge of Spirits e un nuovo God of War.

In termini di vendite, la PS5 è ancora battuta da tutti e quattro i suoi predecessori. La PlayStation 2 è ancora la console più venduta di tutti i tempi e PlayStation 5 ha ancora molta strada da fare per eguagliare il suo record di 155 milioni di unità. Anche PS1, PS3 e PS4 occupano l’elenco delle dieci console più vendute con circa 102 milioni, 87 milioni e 116 milioni di console vendute, rispettivamente.