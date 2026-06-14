Fibra ottica nei nidi degli uccelli: l’effetto inatteso della guerra in Ucraina

Fibra ottica nei nidi degli uccelli: succede davvero, e accade in Ucraina, dove la guerra va avanti da quattro anni. La natura, si sa, trova sempre una strada anche nei contesti più drammatici. E stavolta a sorprendere non sono gli esseri umani, ma alcuni volatili che hanno deciso di cambiare le proprie abitudini sfruttando ciò che la guerra lascia sul terreno. I resti tecnologici dei combattimenti, insomma, sono diventati materiale da costruzione.

Nelle campagne ucraine è emerso un fenomeno che nessuno si aspettava. Questi uccelli hanno iniziato a intrecciare i loro nidi usando i filamenti di fibra ottica abbandonati dai droni militari. Una dimostrazione concreta di quanto la fauna selvatica sappia adattarsi, persino nelle situazioni più ostili. Chi avrebbe mai pensato che un rifiuto del genere potesse trasformarsi in una risorsa utile alla sopravvivenza? Eppure sta accadendo, sotto gli occhi di chi vive quelle zone.

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Un nido apocalittico tra i rami spezzati

Tutto è venuto fuori nel Donbas, dopo che l’esplosione di una bomba guidata russa ha abbattuto un albero. Tra i rami spezzati, caduto al suolo, è stato trovato un piccolo nido. A lasciare tutti a bocca aperta, però, non è stata la caduta, ma la sua composizione. Niente ramoscelli, niente fili d’erba, nessuna piuma. La struttura era interamente intrecciata con sottili cavi lucidi.

L’immagine in apertura è solo una ricostruzione realizzata con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, ma gli scatti reali di questo nido, che qualcuno ha già ribattezzato “apocalittico”, esistono davvero. Le foto sono state realizzate dal fotografo Oleg Malchenko e fatte circolare da Olena Tregub, una figura conosciuta della società civile ucraina. Una di quelle immagini che restano impresse, perché raccontano in pochi centimetri quadrati tutto il paradosso di una guerra che entra perfino nei dettagli più piccoli della vita quotidiana.

Perché ci sono chilometri di cavi sui campi

La presenza di questo materiale nei terreni ucraini cresce di giorno in giorno. Il motivo è tecnico, e ha a che fare con la natura del conflitto. Per aggirare i sistemi di disturbo elettronico che interferiscono con le frequenze radio, entrambi gli schieramenti usano droni guidati attraverso lunghissimi cavi di fibra ottica srotolati in volo. Tecnologie avanzate, con bobine che permettono ai velivoli russi di arrivare fino a 65 chilometri di raggio d’azione, mentre quelli ucraini coprono circa 42 chilometri.

Da qui ne deriva che intere distese di campagna ricoperte da chilometri di fili lasciati a terra. E così, mentre l’uomo si ingegna per risolvere problemi militari, anche gli uccelli hanno trovato un loro modo di usare quegli scarti. La fibra ottica si sta rivelando un ottimo isolante termico, ideale per proteggere uova e piccoli dal freddo. Quasi come se la fauna stesse ripulendo l’ambiente a modo suo, integrando la tecnologia bellica dentro l’ecosistema locale, un cavo alla volta.