Iliad: due offerte a partire da 7,99 euro al mese e fino a 120 giga in 5G

Il metodo utilizzato da Iliad per battere la concorrenza fin dal primo giorno è stato quello che tutti immaginavano fosse il più congeniale. Stiamo parlando della volontà di proporre offerte con prezzi bassissimi e con contenuti ai massimi storici.

Grazie a questo modus operandi la famosa azienda proveniente dalla Francia è stata in grado di mettere tanta carne al fuoco. Sono arrivate infatti numerose offerte che si sono avvicendate pian piano, non perdendo mai di vista quello che era l’obiettivo primario: battere la concorrenza. Questo sta succedendo giorno dopo giorno, con circa 7,5 milioni di utenti racimolati in poco meno di quattro anni. Attualmente sul sito ufficiale e poi sono presenti due offerte molto simili tra loro ma diverse sia per quanto riguarda il prezzo che i contenuti.

Iliad: sul sito ufficiale potete sottoscrivere l’offerta da 120 giga in 5G e quella 80 giga in 4G

Sul sito ufficiale di Iliad ci sono due offerte strepitose, le quali in realtà sono già conosciute dal pubblico. La prima è quella che è entrata nella storia grazie ai suoi contenuti, i quali consistono in 120 giga in 5G e minuti ed SMS senza limiti verso tutti. In questo caso il prezzo consiste in soli 9,99 € al mese per sempre.

Segue poi l’altra offerta, quella leggermente più accessibile visto il prezzo minore. Stiamo parlando della promo da 80 giga per navigare sul web ma questa volta in connessione 4G. Ci sono anche in questo caso minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori sia fissi che mobili ma con un prezzo più basso che consiste in 7,99 € al mese per sempre.