CoopVoce presenta le sue Evolution di agosto con tanti giga in 4G

Non potrebbe esserci paese più indicato per cambiare gestore se non l’Italia. In questo caso si tratta di una situazione davvero molto abbondante e sotto tutti i punti di vista, sia per quanto riguarda il numero di gestori disponibili sia per quanto riguarda i contenuti all’interno delle offerte che questi ultimi propongono.

Soprattutto i gestori mobili virtuali stanno prendendo il largo, battendo la concorrenza senza troppi problemi. Uno dei provider più rinomati in questo momento sarebbe senza ombra di dubbio CoopVoce, il quale avrebbe cambiato strategia qualche anno fa proprio per rimettersi in corsa. Le sue offerte da qualche tempo hanno cominciato a mostrare molti più contenuti rispetto al passato, con i prezzi sempre molto bassi. A testimoniare tutto ciò ci pensa il sito ufficiale di CoopVoce, il quale propone in questo caso tre offerte molto famose. Si tratta della celebre linea Evolution, quella che parte con tre offerte dal prezzo di soli 4,50 € al mese per sempre.

CoopVoce: le offerte Evolution sono ancora disponibili

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS