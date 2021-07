CoopVoce e le Evolution da 4,50 euro al mese: ecco i contenuti

Tutti i gestori virtuali che ci sono in giro per l’Italia stanno distruggendo il panorama della telefonia mobile. Ovviamente tutto questo è da intendere nel senso che i loro prezzi molto bassi stanno mettendo in grande difficoltà i gestori più famosi. Questo nessuno se l’aspettava, soprattutto quando in passato i provider virtuali venivano sistematicamente snobbati in favore di quelli più blasonati.

Tra quelli più conosciuti oggi c’è sicuramente CoopVoce, provider che aveva sentito puzza di sconfitta solo qualche anno fa. Infatti tutti credevano che, visti i pochi contenuti nelle offerte, l’azienda potesse scomparire da un momento all’altro per non fare più ritorno. In realtà poi la strategia è cambiata, mettendo in tavola carte molto più valide per vincere una partita che sembrava ormai persa in partenza. Le sue offerte ora sembrano infatti molto più valide, proprio come testimoniano le tre disponibili sul sito ufficiale attualmente. Si tratta della linea Evolution.

CoopVoce: le promo Evolution sono tre, eccole

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS