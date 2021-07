la-casa-di-carta-5-quello-che-abbiamo-scoperto-sta-preoccupando-molti

Quello che abbiamo scoperto in merito a La Casa di Carta 5 sta preoccupando molti fan. Non inizia bene la serie TV in arrivo su Netflix il prossimo 3 settembre. Scopriamo insieme di cosa si tratta e le prove che confermano questa dura e difficile situazione. Attenzione però, perché una volta a conoscenza dei fatti potreste non stare più nella pelle e perdere ore di sonno. Ecco tutti i dettagli.

La Casa di Carta 5: non inizia bene questa serie TV

Non inizia bene La Casa di Carta 5 che da subito butta nel vivo dell’azione i fan che si trovano ad attendere l’arrivo dei nuovi episodi. Programmato per il 2 agosto, il trailer ufficiale di questa serie TV inizia già con il botto.

Sì, perché Netflix da qualche giorno ha deciso di anticiparne l’uscita pubblicando un video che ne contiene qualche secondo. Le scene che si vedono sono davvero al cardiopalma. Non solo mostrano il Professore in difficoltà, ma addirittura incatenato e quindi impotente, braccato da Alicia Sierra.

In pratica, si tratta di un’anticipazione che conferma la sinossi ufficiale pubblicata da Netflix in merito alla trama della quinta stagione de La Casa di Carta:

“La banda è rinchiusa nella Banca di Spagna da oltre 100 ore. Sono riusciti a salvare Lisbona, ma il momento più buio arriva dopo aver perso uno dei loro. Il professore è stato catturato da Sierra e, per la prima volta, non ha un piano di fuga. Proprio quando sembra che niente possa andare peggio, entra in scena un nemico molto più potente di tutti quelli affrontati finora: l’esercito. La fine del più grande colpo della storia si avvicina e quella che era iniziata come una rapina si trasformerà in una guerra“.

Il video teaser del trailer ufficiale di Netflix

Come promesso ecco qui sotto riportato integralmente il video del teaser di Netflix che anticipa il trailer ufficiale de La Casa di Carta 5. Guardatelo a vostro rischio e pericolo.

Prima di concludere vi ricordiamo che sono ancora aperte le iscrizioni all’acquisto dei biglietti per il nuovo evento immersivo realizzato da Netflix in collaborazione con Fever. La Casa di Carta: The Experience sarà un appuntamento davvero memorabile per chi ama questa serie TV. Ci si potrà mettere nei panni dei membri della banda e immergersi nel vivo dell’azione.