Vodafone assicura a tutti i suoi clienti una serie di importanti tariffe nel corso della stagione estiva. Il gestore inglese mette a disposizione degli abbonati non solo promozioni per la telefonia mobile, ma anche promozioni per la telefonia fissa. Tra queste spicca, un’offerta che prevede anche il famoso bonus internet.

Gli abbonati Vodafone che desiderano attivare un ticket per la Fibra ottica avranno diritto ad uno sconto dal valore di 500 euro. Il bonus per le offerte sarà a disposizione dei clienti con certificazione ISEE il cui valore massimo sia uguale o inferiore a 20mila euro.

Vodafone, il bonus di 500 euro per la telefonia fissa

Il bonus internet promosso da Vodafone si divide in due parti. In una prima parte, gli utenti potranno utilizzare 240 euro come riduzione netta per le tariffe della telefonia fissa. La seconda parte dal valore di 260 euro sarà invece utile per l’acquisto di un tablet.

La promozione che Vodafone ha legato al suo bonus internet è la classica Unlimited Plus. I clienti che sottoscrivono questa promozione avranno accesso a chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili con internet senza limiti attraverso le velocità della Fibra ottica. Il prezzo mensile per il rinnovo dell’offerta è di 19,90 euro: lo sconto di 10 euro al mese rispetto al costo di listino è dato proprio dall’applicazione del bonus internet.

Per quanto concerne il tablet, invece, Vodafone applica una politica differente rispetto agli altri operatori. Ogni cliente potrà sfruttare liberamente l’incentivo dal valore di 260 euro per acquistare uno dei dispositivi presenti a listino.