Il Libro di Baruc (chiamato anche 1 Baruc) è un libro degli Apocrifi o Libri Deuterocanonici che sono accettati come Scritture dalle Chiese Cattolica Romana e Ortodossa. I protestanti rifiutano il Libro di Baruc e altri scritti negli Apocrifi poiché non facevano parte delle Scritture ebraiche o del Nuovo Testamento.

Nelle Bibbie cattoliche e ortodosse, il Libro di Baruc è incluso nei Libri profetici. Prende il nome da Baruc che servì come scriba del profeta Geremia. La sua data di scrittura è sconosciuta, con alcuni studiosi che la datano al II o I secolo a.C.

Il Libro di Baruc comprende cinque capitoli (in alcune versioni viene aggiunto un sesto capitolo chiamato Lettera di Geremia). Afferma che Baruc lesse questo libro al Re Ieconia. I temi includono la confessione dei peccati riguardanti la disobbedienza a Dio, una preghiera di richiesta di misericordia, un desiderio di saggezza e un messaggio ai prigionieri.

Alcuni hanno notato errori all’interno del Libro di Baruc. Ad esempio, Baruc 1:1-2 si apre con Baruc in Babilonia. Tuttavia, Baruc servì Geremia in Giuda e in Egitto. Geremia scrive: “Ma Johanan, figlio di Kareah, e tutti i capi delle forze armate presero tutto il rimanente di Giuda che era tornato ad abitare nel paese di Giuda da tutte le nazioni a cui erano stati cacciati: i uomini, donne, bambini, principesse e tutti coloro che Nebuzaradan, capo delle guardie, aveva lasciato con Ghedalia, figlio di Ahikam, figlio di Shafan, il profeta Geremia e Baruc, figlio di Neriah. paese d’Egitto, perché non avevano ubbidito alla voce del Signore. E arrivarono a Tahpanhes».

La profezia e’ vista in diversi modi

Nella liturgia cattolica romana, è usato come parte dei suoi insegnamenti del Sabato Santo (il giorno prima di Pasqua). Include un focus sul desiderio di saggezza e su come ottenerla, concludendo con un riferimento al Messia che vivrà tra gli uomini. Nella tradizione ortodossa orientale, Baruc è usato nella liturgia della vigilia di Natale. Poiché è stato citato da molti scrittori paleocristiani, è anche chiaro che il libro era ben noto nella storia antica della chiesa.

