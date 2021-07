Dopo aver introdotto la funzione Risposte lo scorso autunno, Discord sta ora lanciando una nuova funzione Thread per mantenere una conversazione più organizzata in gruppi di numerosi utenti. Un thread è un modo rapido per diramare una conversazione dal feed principale di un canale senza rimuoverlo dal canale stesso.

Quando viene pubblicato un thread, ogni risposta dopo il primo post viene visualizzata in un feed separato che consente a tutti nel thread di discutere un argomento in modo più dettagliato senza interrompere la conversazione principale. Discord fornisce un canale #calcio come esempio. Se le persone iniziano a parlare di rugby, i membri della community possono portare rapidamente quella conversazione in un thread all’interno dello stesso canale. Una volta terminata la chat di rugby, il thread si archivia automaticamente.

Discord: aggiornate l’applicazione per ricevere l’aggiornamento

Qualsiasi nuovo messaggio può essere l’inizio di un nuovo thread su Discord premendo il pulsante ‘+’. Sia che tu voglia avviarne uno da un messaggio esistente, passaci sopra con il mouse, scegli il pulsante ‘#’ nella barra della chat e seleziona l’opzione ‘Crea thread’.

Quando apri un thread dal registro della chat del canale, apparirà in un pannello a vista divisa sulla destra invece di allontanarti dal canale corrente. Tuttavia, i thread attivi verranno visualizzati anche nell’elenco dei canali e facendo clic su uno di essi si accederà a una versione a schermo intero.

Per i server potenziati almeno al livello 2, è possibile creare thread privati ​​su Discord. I server Tier 2 Boosted possono anche aumentare il tempo in cui un thread rimane attivo fino a quando non viene archiviato automaticamente, fino a una settimana anziché 24 ore. I bot saranno in grado di moderare il contenuto all’interno di un thread quando vengono aggiornati. La funzione Thread è disponibile sulle app Web, macOS e iOS, nonché su PC Android e Windows.