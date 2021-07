Netflix mette a disposizione di tutti gli appassionati clienti le migliori serie tv del momento. La grande attesa per i clienti della piattaforma è tutta rivolta verso la prossima uscita de La casa di carta. La serie tv spagnola sarà grande protagonista nel mese di Settembre con i primi episodi della quinta stagione e nel mese di Dicembre con gli episodi conclusivi dell’intera produzione. Gli abbonati che desiderano accedere a questa e ad altre produzioni Netflix possono affidarsi a due promozioni.

Netflix, le due promozioni per le migliori serie tv

La prima occasione è la Mondo Netflix di TIM. I clienti del gestore italiano, al semplice costo di 12,99 euro avranno un ticket completo con i contenuti di TIMvision, tutte le serie tv ed i film di Netflix ed anche il TIMvision Box disponibile con noleggio gratuito.

Sempre coloro che desiderano Netflix a costi scontati e inclusi nel prezzo possono scegliere la promozione di Sky. Il pacchetto della tv satellitare ha il nome di Intrattenimento Plus. I clienti con Intrattenimento Plus avranno accesso a tutti i contenuti della tv streaming al semplice costo di 9,99 euro ogni trenta giorni.

