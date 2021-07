L’ormai noto operatore francese continua la sua espansione nel territorio italiano. In queste ultime ore, infatti, Iliad ha inaugurato il ventunesimo store fisico in Italia, in particolare a Modena in Emilia Romagna.

Iliad continua ad espandersi aprendo il ventunesimo store fisico in Italia

Continua costantemente ad espandersi l’operatore telefonico francese. Come già accennato, infatti, Iliad ha da poco aperto il suo ventunesimo store fisico in Italia. Quest’ultimo si trova a Modena nel Centro Commerciale Grandemilia (in Via Emilia Ovest 1480) ed è il secondo store fisico presente nella regione Emilia Romagna.

Si tratta di un traguardo molto significativo ed importante per l’operatore telefonico francese, che in pochi anni è riuscito a distinguersi dagli altri e a provocare una vera e propria rivoluzione sulle offerte mobile. Dopo Modena, Iliad aprirà a breve un nuovo store fisico a Quartucciu, in provincia di Cagliari.

Al momento gli store fisici in Italia sono distribuiti su tutto il territorio nazionale. Ce ne sono, nello specifico, 5 a Milano, uno a Venezia, 2 a Torino, uno a Genova, 4 a Roma, uno a Catania, uno a Napoli, uno a Bologna, 2 a Bari, uno a Palermo, uno a Campi Bisenzio e 2 a Modena.

Vi ricordiamo infine che per tutti coloro che vorranno passare all’operatore, sono disponibili diverse offerte mobile molto interessanti. Tra queste, ricordiamo ad esempio l’offerta Giga 120. Quest’ultima, infatti, ad un costo mensile di 9,99 euro permette agli utenti di utilizzare minuti di chiamate ed SMS illimitati verso tutti e ben 120 giga di traffico dati (sia con connettività 4G e 4G+ sia con la nuova connettività 5G).