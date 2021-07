Anche a luglio 2021 continuano le offerte mobile pazzesche proposte dall’operatore telefonico Iliad. In particolare, si tratta delle promo Giga 120, Giga 80 e Voce che includono tanti giga e minuti di chiamate. Vediamo brevemente cosa offrono di preciso queste ultime promozioni.

Continuano anche a luglio le offerte pazzesche di Iliad con minuti e giga per navigare

Anche per questo mese, come già accennato, tutti gli utenti del noto operatore telefonico francese, tutti coloro che vorranno attivare un nuovo numero o chi vorrà effettuare la portabilità, potranno usufruire ancora delle offerte pazzesche. Ricapitoliamo dunque cosa offrono.

La prima di queste è la promo Giga 120 e, tra tutte, è forse quella più accattivante e che potrebbe attirare maggiormente l’attenzione degli utenti. Con questa offerta, infatti, gli utenti che la attiveranno avranno a disposizione ben 120 GB di traffico dati al mese per poter navigare sia con connettività 4G/4G+ sia con le nuove reti di quinta generazione. A questi giga, andranno poi ad aggiungersi minuti di chiamate illimitati verso fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati. Il tutto avrà un costo mensile di 9,99 euro.

La seconda promo si chiama Giga 80 ed è molto simile alla precedente. Anche in questo caso, gli utenti potranno utilizzare minuti di chiamate illimitati verso tutti ed SMS illimitati verso tutti. Cambia però il quantitativo di giga disponibili, che qui scendono a 80 GB. Scende però anche il prezzo mensile, che questa volta è di 7,99 euro.

Troviamo infine la promo Voce, dedicata a chi non ha necessità di navigare in internet. In particolare, con 4,99 euro al mese gli utenti interessati potranno avere minuti ed SMS illimitati verso tutti.