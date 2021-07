La casa automobilistica francese Peugeot ha da poco annunciato l’inizio degli ordini anche in Italia della versione station wagon della nuova Peugeot 308. Quest’ultima, in particolare, arriverà ufficialmente nelle concessionarie a partire dai primi mesi del prossimo anno ad un prezzo di partenza di 24.750 euro. Vediamo brevemente le caratteristiche.

Peugeot 308: partono gli ordini in Italia della versione station wagon

Il noto marchio francese ha dunque ufficializzato anche per il nostro mercato l’avvio degli ordini della versione station wagon della sua nuova vettura. La nuova Peugeot 308, nello specifico, sarà distribuita in diversi allestimenti: Active Pack, Allure, Allure Pack, GT e GT Pack. Ognuno di questi allestimenti offre caratteristiche e feature di rilievo. Non mancano ad esempio i cerchi in lega da 17 e 18 pollici per gli allestimenti Allure Pack e GT, i fari Matrix full LED, il Driver Sport Back e diversi sistemi ADAS di assistenza alla guida.

Il design e l’aspetto estetico di questa vettura non varia ovviamente molto rispetto alla versione della 308 non station wagon. Le dimensioni, nello specifico, sono piuttosto generose, con un bagagliaio con una capacità di 608 litri (1634 litri con i sedili posteriori abbassati).

Per quanto riguarda invece le prestazioni, la nuova vettura targata Peugeot verrà distribuita in diverse versioni sia con motori a benzina, sia con motori diesel sia in versione con tecnologia Plug-in. Tra queste ultime, saranno disponibili in particolare la HYBRID 225 e-EAT8 con una potenza di 225 CV e la HYBRID 180 e-EAT8 con una potenza di 180 CV.

La nuova Peugeot 308 station wagon sarà distribuita ad un prezzo di partenza di 24.750 euro nell’allestimento Active Pack e ad un prezzo massimo di 37.750 euro nell’allestimento Allure in versione Plug-in.