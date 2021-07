Dropbox ha rilasciato oggi una serie di miglioramenti al suo servizio, il più significativo per i consumatori è che il backup automatico delle foto su Dropbox è ora disponibile gratuitamente per gli utenti Basic.

Questi utenti saranno impressionati da caricamenti più veloci e ‘più affidabili’, afferma Dropbox, e gli utenti di iPhone possono specificare di quali cartelle desiderano eseguire il backup. Questa funzione arriverà anche sull’app Android in futuro.

Dropbox: le funzionalitá sono ora disponibili

L’app ora offrirà anche la possibilità di eliminare le copie locali delle foto caricate, per risparmiare spazio sullo smartphone. Dropbox ha migliorato la sua app web, permettendoti in particolare di convertire i formati di file senza uscire dall’app, utile se vuoi risparmiare spazio di archiviazione convertendo i tuoi PNG in JPG. Il riquadro dei dettagli ora semplifica anche la visualizzazione di informazioni come il tipo di file e Dropbox afferma che ora è più facile passare da una cartella all’altra con una nuova barra di navigazione laterale.

Dropbox ha anche migliorato il suo gestore di password, introdotto di recente. Ora ha la capacità di memorizzare le informazioni sulla carta di credito e di debito e supporta la condivisione delle password. Ora offre anche un’estensione del browser, che semplifica l’immissione e il backup delle password.

Ora è anche possibile condividere la propria password con chi desideri semplicemente tramite la piattaforma. Di per sé, le modifiche descritte da Dropbox oggi sono piccole, ma quando le aggiungi al resto delle funzionalitá giá presenti, esse rendono il servizio più completo. Dropbox ha un’app per Windows 10 che può essere scaricata nello store del sistema operativo.