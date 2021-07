Il prossimo grande concerto di Fortnite sarà intitolato a Ariana Grande, secondo una combinazione di documenti e recenti indiscrezioni sul subreddit di Fortniteleaks. I documenti di Epic – provenienti dalla battaglia legale con Apple – hanno suggerito per la prima volta che Grande sarebbe arrivato a Fortnite questo ottobre (con Lady Gaga sul palco del Party Royale a dicembre), e il leaker ora suggerisce che Epic ha completato uno spettacolo di test interno.

Questi spettacoli sarebbero stati in linea con i precedenti concerti con Travis Scott e Marshmello. La perdita suggerisce anche un imminente crossover di Stranger Things che aggiunge qualcosa chiamato ‘The Sideways’, un regno che, come Upside-Down dello show, riverserà orribili mostri nel mondo di gioco. Epic prevede anche di aggiungere un numero di personaggi di Justice League e Suicide squad e sta cercando di ottenere l’accesso a Naruto per la stagione 8 insieme a un’arma kunai esplosiva.

Fortnite: il prossimo aggiornamento introdurrá diverse novitá

I documenti del tribunale sono ovviamente legittimi, mentre le indiscrezioni provengono da una fonte secondo cui i moderatori di Fortniteleaks affermano che ha un track record coerente (inclusa la stagione ‘Primal’ di Fortnite) ed è affidabile al ‘100%’. Ci sono un’infarinatura di altre anticipazioni nei documenti del tribunale, tra cui modifiche alla mappa, il ritorno di mech cavalcabili e un cambio completo della mappa per il Capitolo 3.

Come con tutte le perdite, vale la pena prenderle con le pinze. Ma con il concerto di Ariana Grande e i dettagli di Naruto che appaiono nei documenti ufficiali, tale conferma suggerisce che anche la fuga non ufficiale è accurata.