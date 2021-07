Per il mese di luglio 2021 il noto operatore telefonico arancione sta proponendo alcune offerte davvero incredibili caratterizzate da un costo mensile molto basso e da un grande quantitativo di Giga per navigare. Si tratta in particolare di alcune offerte della serie WindTre Go dedicate a tutti coloro che effettuano la portabilità del proprio numero.

WindTre Go: ecco le nuove offerte con tanti Giga a partire da 7,99 euro al mese

Tutti i nuovi clienti di WindTre che effettueranno la portabilità del proprio numero sarà possibile attivare alcune offerte molto interessanti. Vediamo brevemente di quali si tratta.

Windtre Go 50 Star+ LE

Questa offerta include, ad un costo mensile di 7,99 euro, minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 200 SMS verso tutti e 50 GB di traffico dati con connettività 4G+.

WindTre Go 101 Star+ Easy Pay LE

L’offerta in questione è simile a quella precedente. Anche qui i clienti avranno infatti a disposizione minuti di chiamate illimitati verso tutti e 200 SMS verso tutti. Tuttavia, in questo caso saranno disponibili ben 101 GB da utilizzare per navigare in internet, sempre ad un costo mensile di 7,99 euro.

WindTre Go 100 SPECIAL+ LE

Quest’offerta include minuti di chiamate illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 100 GB di traffico dati. In questo, il costo è di 9,99 euro al mese.

WindTre Go SMART PACK & GO FLASH+

Quest’ultima offerta, infine, include sempre chiamate illimitate verso tutti, 200 SMS e 100 GB di traffico dati in 4G+. Il costo mensile è di 8,99 euro, a cui va però aggiunto 4,99 euro una tantum di costo di attivazione.

Vi ricordiamo che queste offerte sono attivabili da tutti coloro che effettueranno la portabilità del proprio numero da alcuni operatori telefonici, come Iliad, FastWeb, PosteMobile, CoopVoce e altri Operatori Virtuali, ad esclusione però di Kena Mobile, ho. Mobile, LycaMobile, Spusu e Very Mobile.