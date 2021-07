Tutti quei gestori virtuali che prima venivano bistrattati dagli utenti, oggi vengono presi in grande considerazione per via della loro qualità. Si tratta infatti di opportunità vere e proprie, se solo si pensa che per pochi euro si può ottenere un’offerta piena di contenuti e dal prezzo vantaggioso.

A dimostrare queste qualità ci penso Kena Mobile, provider che ora a tre offerte disponibili e l’opportunità di avere un rimborso per ogni amico invitato. Si potrà ottenere fino ad un massimo di 50 € con 10 amici invitati.

Kena Mobile: tutte le nuove offerte fanno saltare il banco, ecco fino a 100 giga

Offerta per i nuovi numeri

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

per telefonare tutti i gestori fissi e mobili SMS senza limiti verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 50 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 30 Mbps

in rete 4G per navigare sul web fino a 30 Mbps Costo mensile: soli 7,99 euro al mese per sempre

al mese per sempre Costo di attivazione 4,99 euro SIM e consegna gratuita

Per clienti Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Nuovi numeri e altri MVNO:

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

per telefonare tutti i gestori fissi e mobili SMS senza limiti verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 100 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps

in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps Costo mensile: soli 9,99 euro al mese per sempre

al mese per sempre Costo di attivazione SIM e consegna gratis

Per tutti gli operatori: