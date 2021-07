WhatsApp: in arrivo una funzione inaspettata per tutti gli utenti

Ogni valutazione in merito ad una singola applicazione o contenuto appartenente ad uno smartphone, passa attraverso i vari trascorsi. WhatsApp ad esempio è una delle applicazioni più utilizzate al mondo se non quella più utilizzata in assoluto. Tale titolo gli viene attribuito grazie al suo grande lavoro, il quale ancora oggi continua ad essere uno di quelli più importanti in assoluto.

Ricordiamo infatti che la celebre piattaforma di messaggistica colorata di verde è la prima ad aver dato il via a tale mondo. Sono poi nate applicazioni della concorrenza che in alcuni casi stanno riuscendo ad ottenere grandi risultati, senza però mai guadagnarsi la fiducia di cui WhatsApp gode attualmente. A rendere inimitabile la famosa applicazione appartenente a Facebook, ci hanno pensato gli aggiornamenti. Questi sono stati in grado di rendere WhatsApp un’applicazione sempre pronta a mostrare qualcosa di nuovo, soprattutto per quanto riguarda le funzionalità.

WhatsApp: è in arrivo una funzione che gli utenti desiderano da molto tempo

Gli utenti richiedono a gran voce una funzionalità da diverso tempo, la quale starebbe per arrivare. Stiamo parlando della funzione multi dispositivo, la quale consentirà al pubblico di WhatsApp, sia lato Android che lato iOS, di connettersi al proprio account fino a quattro volte con quattro dispositivi differenti.

La propria utenza verrà registrata sugli altri dispositivi grazie alla presenza di un codice QR. Almeno per il momento sembra che l’applicazione sia disponibile sulla versione beta, alla quale dovrete richiedere di partecipare per cominciare a provare in anteprima tale feature. Per quanto riguarda la versione in pianta stabile, dovremo attendere ancora qualche mese.