Sappiamo che a breve il produttore cinese Realme presenterà ufficialmente il suo primo laptop, il Realme Book, e anche il suo primo tablet. Quest’ultimo si chiamerà Realme Pad e, dopo averlo visto di sfuggita qualche giorno fa in alcune immagini dal vivo, ora possiamo vederlo nella sua interezza grazie alle immagini renders realizzate dal noto leaker OnLeaks.

Realme Pad avvistato nelle immagini renders di OnLeaks

Nel corso delle ultime ore il leaker OnLeaks ha realizzato e pubblicato in collaborazione con il team di 91mobiles le prime immagini CAD renders del primo tablet a marchio Realme. Osservando dunque questi renders, possiamo subito notare ancora una volta una certa somiglianza con lo scorso iPad Pro del 2020, almeno dal punto di vista estetico.

Realme Pad, infatti, sembra essere realizzato con una scocca in alluminio. Sul retro del tablet, in particolare, è presente in basso il logo dell’azienda, mentre in alto a sinistra è collocata l’unica fotocamera posteriore. La parte frontale del device ospita invece un grande display da 10.4 pollici di diagonale circondato da delle cornici ben ottimizzate, con una piccola fotocamera anteriore. Le dimensioni complessive dovrebbero essere pari a 246.1 x 155.8 x 6.8 mm, mentre lo spessore dovrebbe essere pari a 8.4 mm.

Da notare poi la presenza di uno strano slot che potrebbe ospitare un pennino. Saranno infine presenti una porta di ricarica di tipo USB Type C, quattro altoparlanti e uno slot per espandere la memoria interna tramite una scheda microSD. Insomma, sembra quindi che questi renders ci abbiano effettivamente confermato il design del nuovo Realme Pad già visto qualche giorno fa in alcune immagini dal vivo. Rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni riguardanti però le specifiche tecniche.