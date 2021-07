Oltre agli smartphone e al settore mobile, il noto produttore cinese Realme si sta concentrando sulla realizzazione di diversi prodotti, in modo da creare un vero e proprio ecosistema. Nel corso delle prossime settimane, in particolare, verrà annunciato il primo talete dell’azienda, ovvero il nuovo Realme Pad. Quest’ultimo è stato da poco avvistato in alcune immagini dal vivo.

Ecco come dovrebbe essere esteticamente il prossimo Realme Pad

Come già accennato, a breve il noto produttore cinese presenterà in veste ufficiale il suo primo tablet. Si tratta del nuovo Realme Pad, il quale era già stato avvistato in parte in un’immagine teaser ufficiale. Nel corso delle ultime ore, però, il tablet dell’azienda è stato avvistato in quelle che sembrano essere le prime immagini dal vivo.

Osservando queste ultime, è possibile notare come il design sia piuttosto minimale, con una scocca costruita presumibilmente in metallo. Il corpo sembra abbastanza sottile e presenta delle linee squadrate. Sulla backcover, poi, è presente una singola fotocamera.

Per il momento questo è quello che sappiamo con certezza di questo primo tablet a marchio Realme. Immaginiamo però che nel corso dei prossimi giorni arriveranno ulteriori notizie, riguardanti soprattutto le presunte specifiche tecniche. Staremo a vedere. Nel frattempo vi ricordiamo che l’azienda presenterà a breve anche il suo primo laptop, ovvero il nuovo Realme Book, e vi ricordiamo che pochi giorni fa ha annunciato il suo nuovo flagship killer. Stiamo parlando infatti del nuovo Realme GT, uno smartphone top con a bordo il SoC Snapdragon 888 di casa Qualcomm proposto ad un prezzo molto competitivo di 399 euro.