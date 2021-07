Lo sviluppo del nuovo sistema operativo Android per Smart TV procede a ritmo serrato con una versione 12 che si prepara ad accogliere il favore di un pubblico entusiasta per le novità preannunciate. Dal 18 Maggio 2021, data di annuncio di Android 12, le tre beta hanno concesso la vista sulle modifiche al sistema che sono davvero tante. Scopriamo insieme le news dal changelog della Beta appena rilasciata al pubblico.

Android 12 cambia le Smart TV con l’aggiunta di queste funzioni inedite

La Beta 3 di Android 12 insinua novità specifiche per la riproduzione multimediale e per la gestione dell’aspetto privacy.

Le Smart TV, infatti, si dotano di alcune novità già insediate nel contesto smartphone con aggiornamenti continui e specifici per i televisori. Entro fine estate avremo a che fare con ottimizzazioni per la qualità dei video in virtù dell’adozione a tutto campo del formato 4K. Lo sfondo opportunamente sfumato, inoltre, consente una visualizzazione specifica multi-livello che migliora nettamente la fruibilità della UI su schermi aventi diagonali generose apprezzati anche da notevoli distanze.

Per quel che concerne la privacy, invece, si offre la possibilità di disabilitare il microfono e la videocamera attraverso l’uso di una semplice impostazione. Lasciando le componenti attive, invece, l’utente può avviare videochiamate tramite l’apposita icona in alto a destra proposta ogni volta che si accede ad un’app dedicata. L’utente potrà monitorare le app installate sapendo a propri quale di queste è in grado di accedere alle componenti sensibili, ovvero ai sopra citati microfoni e videocamere.

Modifiche sottili ed importanti per gli utenti che tra non molto potranno apprezzare in toto le novità proposte. Che ne pensate? Spazio ai commenti.