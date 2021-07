Kena Mobile batte ho. Mobile con tre promo da 100GB e un rimborso da 50€

Da quando i gestori virtuali hanno cominciato a prendere in mano la situazione, gli altri provider stanno pian piano perdendo utenti. Tenendo sempre le dovute proporzioni, i gestori virtuali hanno guadagnato quindi molto terreno, esattamente come Kena Mobile.

Il noto provider che si basa sulla rete di casa TIM è riuscito anche questa volta a lanciare ben 3 offerte fino a 100GB. Il tutto con una promo rimborso per ogni amico invitato pari a 5 euro. Questa è valida per 10 amici e per un massimo di 50 euro.

Kena Mobile: tutti gli utenti hanno la possibilità di avere queste promo

Offerta per i nuovi numeri

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

per telefonare tutti i gestori fissi e mobili SMS senza limiti verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 50 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 30 Mbps

in rete 4G per navigare sul web fino a 30 Mbps Costo mensile: soli 7,99 euro al mese per sempre

al mese per sempre Costo di attivazione 4,99 euro SIM e consegna gratuita

Per clienti Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Nuovi numeri e altri MVNO:

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

per telefonare tutti i gestori fissi e mobili SMS senza limiti verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 100 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps

in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps Costo mensile: soli 9,99 euro al mese per sempre

al mese per sempre Costo di attivazione SIM e consegna gratis

Per tutti gli operatori: