Kena Mobile: nuove offerte e rimborso in regalo fino a 50 euro

Ogni gestore virtuale riesce a mettere in campo le sue forze migliori per battere la concorrenza, proprio come sta accadendo ultimamente. Bastano infatti i contenuti a volontà e prezzi molto bassi per battere anche le realtà più interessanti e importanti almeno all’apparenza.

Kena Mobile è uno dei provider di miglior rilievo in questo momento, soprattutto se si parla di gestori virtuali. Le sue promo sono le più attese visti i contenuti ma soprattutto la promozione che permette di presentare un amico ed ottenere un rimborso da 5 €. Il tutto sarà possibile per 10 volte fino a 50 €.

Kena Mobile: tutti gli utenti potranno sottoscrivere offerte vantaggiose

Offerta per i nuovi numeri

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

per telefonare tutti i gestori fissi e mobili SMS senza limiti verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 50 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 30 Mbps

in rete 4G per navigare sul web fino a 30 Mbps Costo mensile: soli 7,99 euro al mese per sempre

al mese per sempre Costo di attivazione 4,99 euro SIM e consegna gratuita

Per clienti Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Nuovi numeri e altri MVNO:

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

per telefonare tutti i gestori fissi e mobili SMS senza limiti verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 100 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps

in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps Costo mensile: soli 9,99 euro al mese per sempre

al mese per sempre Costo di attivazione SIM e consegna gratis

Per tutti gli operatori: