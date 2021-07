Ancora una volta chi arriva da 3 Italia, il brand che già da diversi anni è stato assorbito da Wind sotto il marchio WindTre, deve affrontare l’ennesimo sgambetto dall’operatore arancione. Infatti, proprio in questi giorni, è stato annunciato l’addio al risparmio per gli ex clienti 3 Italia che sono dovuti migrare a WindTre. L’attuale operatore ha promesso rimodulazioni che nascondono fastidiosi aumenti! Scopriamo insieme tutti i dettagli.

3 Italia: ecco le offerte che WindTre ha compromesso

Vediamo ora in modo semplice, ma dettagliato, quali sono le offerte 3 Italia che WindTre ha compromesso. Ovviamente gli aumenti e le relative modifiche delle condizioni verranno comunicate dall’operatore nei prossimi.

Play Special 360 passerà a minuti illimitati, 200 SMS e 30 Giga di traffico dati. Il costo passerà dalla formula annuale a quella mensile costando al cliente 10 euro al mese;

passerà a minuti illimitati, 200 SMS e 30 Giga di traffico dati. Il costo passerà dalla formula annuale a quella costando al cliente al mese; All-in 50 impatterà i clienti modificando il contenuto in questo modo: minuti illimitati, 500 SMS e 50 Giga di traffico dati a 8.99 euro al mese;

impatterà i clienti modificando il contenuto in questo modo: minuti illimitati, 500 SMS e 50 Giga di traffico dati a al mese; 3 Italia All-in 60 invece offrirà minuti illimitati. 500 SMS e 60 Giga di traffico dati. Il prezzo sarà di 6,99 euro al mese. Per altri clienti invece il canone mensile aumenterà a 9,99 euro al mese e per alcuni addirittura 14,99 euro al mese;

invece offrirà minuti illimitati. 500 SMS e 60 Giga di traffico dati. Il prezzo sarà di al mese. Per altri clienti invece il canone mensile aumenterà a al mese e per alcuni addirittura al mese; continuano gli aumenti. È il turno della All-in 80 che, con un bundle di minuti illimitati, 500 SMS e 80 Giga di traffico dati, passerà a 11,99 euro al mese;

che, con un bundle di minuti illimitati, 500 SMS e 80 Giga di traffico dati, passerà a al mese; 3 Italia All-in 100 con i suoi minuti illimitati, 500 SMS e 100 Giga di traffico dati costerà agli ex clienti ben 16,99 euro al mese;

con i suoi minuti illimitati, 500 SMS e 100 Giga di traffico dati costerà agli ex clienti ben al mese; infine concludiamo con la All-in 120 che, con un bel botto, aumenterà a 22,99 euro al mese offrendo minuti illimitati, 500 SMS e 120 Giga di traffico dati.

Specifichiamo che WindTre renderà operative le nuove rimodulazioni sopra menzionate, per gli ex clienti 3 Italia, entro il 26 agosto 2021. L’operatore contatterà tramite SMS tutti coloro che saranno interessati dagli aumenti. Potranno inoltre esercitare il diritto di recesso senza penali o costi di disattivazione inviando comunicazione nei tempi e attraverso i canali indicati sul sito ufficiale di WindTre.