ho. Mobile e le offerte estive fino a 100GB con un'opzione in regalo

Non esistono più solo i gestori più famosi, ma anche quelli che all’apparenza potrebbero ricoprire realtà più marginali. In realtà questi ultimi, meglio conosciuti come gestori virtuali, stanno riuscendo ad acquisire sempre più importanza grazie ai contenuti offerti ma soprattutto ai prezzi di vendita. ho. Mobile è uno dei più influenti sul mercato grazie alle sue promo che arrivano fino a 100 giga, ma non finisce qui. Infatti c’è anche l’opzione “Riparti“, quella che consentirà di bloccare la navigazione quando finiranno i giga per non spendere così soldi in più dal credito residuo.

“Una volta finiti i giga della tua offerta, blocchiamo la navigazione per non farti spendere un centesimo in più e avere sempre il pieno controllo della tua spesa. Per riprendere a navigare puoi fare Riparti quando vuoi e iniziare un nuovo ciclo di un mese al solito prezzo.

Nessuna spesa imprevista sui giga. Nessuno spreco.”

ho. Mobile: le migliori offerte ancora disponibili per tutti

Per chi proviene da Fastweb, Iliad, CoopVoce, Poste Mobile e altri operatori MVNO:

minuti illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori SMS illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 70 giga in connessione 4G ogni mese

in connessione 4G ogni mese Prezzo di 6,99 euro al mese

al mese Attivazione e SIM a 0,99 euro

Per chi proviene da Iliad e alcuni MVNO:

minuti illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori SMS illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 100 giga in connessione 4G ogni mese

in connessione 4G ogni mese Prezzo di 7,99 euro al mese

al mese Attivazione e SIM a 0,99 euro

Per i clienti Wind TRE, Vodafone e Very Mobile: