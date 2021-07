Il prossimo 22 luglio 2021 si terrà il noto evento dell’EA Play, durante il quale vengono solitamente annunciati numerosi titoli di rilievo. Nonostante questo, Electronic Arts ha deciso di anticipare i tempi e di svelare ufficialmente il suo nuovo videogame di calcio, ovvero FIFA 22, già oggi domenica 11 luglio 2021.

Electronic Arts annuncerà FIFA 22 oggi 11 luglio e anticipa il calciatore presente sulla copertina

Per tutti gli amanti del noto videogame dedicato al mondo del calcio e non solo ci sono delle interessantissime notizie. Come già accennato, infatti, l’azienda Electronic Arts ha deciso di svelare in anticipo il suo nuovo videogioco rispetto ai tempi previsti inizialmente. Nello specifico, il nuovo FIFA 22 sarà annunciato quest’oggi 11 luglio 2021 alle ore 17 e 30 durante un evento che si potrà seguire in streaming sulla piattaforma di YouTube.

Fieri di dare il bentornato a @KMbappe

La cover star 🌟 di #FIFA22

Stay tuned per il reveal dell'11 luglio 👉https://t.co/Ikkzhtst7W pic.twitter.com/SvktBpHips — EA SPORTS FIFA ITA (@EA_FIFA_Italia) July 9, 2021

Oltre a questo, è stato già anticipato sia il trailer ufficiale sia il calciatore che sarà il protagonista della copertina del videogame di quest’anno. La scelta, in particolare, è ricaduta sul noto calciatore del PSG Kylian Mmbappé, un calciatore certamente di rilievo e iconico in questo settore.

La nota azienda Electronic Arts ha infatti così commentato la scelta del calciatore Kylian Mbappé per la copertina del videogioco: “Mbappé rappresenta la prossima generazione di calciatori iconici e incarna perfettamente la comunità globale di FIFA, impegnandosi a dare un impatto positivo nella crescita del calcio moderno. Mbappé è presente sulla copertina per il secondo anno consecutivo: diventa quindi uno dei pochi ad apparire sulla cover per più edizioni consecutivamente, insieme a Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.”