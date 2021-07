Elite 5 è stata confermata e, stando al finale della quarta stagione, alcuni personaggi purtroppo abbandoneranno la serie. Tuttavia, una rivelazione dell’ultimo minuto su Guzmán sembra cambiare le sorti di questo personaggio, uno dei più amati dai fan. Tutto è nato da una risposta dell’attore che lo interpreta, Miguel Bernardeau, in un’intervista a BuzzFeed. Scopriamo insieme cosa avrebbe svelato sul suo futuro in Elite 5.

Elite 5: Guzmán potrebbe ritornare

Ebbene sì, Guzmán potrebbe ritornare o meglio, non abbandonare mai Elite. Una notizia che sta lasciando i fan piacevolmente stupiti, con la speranza che tutto possa essere vero. A rivelarlo è stato proprio l’attore che interpreta il personaggio, Miguel Bernardeau. Prima però facciamo un passo indietro e contestualizziamo la situazione.

In pratica, nell’ultimo episodio di Elite 4, abbiamo assistito all’addio di Guzmán che, insieme ad Ander, ha deciso di partire in un viaggio per il mondo. La reazione di tutti i fan è stata automatica. Già abituati nelle precedenti stagioni, con Nadia, Lu e Carla, per loro è stato un chiaro evento rivelatore che questo personaggio non avrebbe più continuato a regalare emozioni con le successive stagioni.

Tuttavia qualche giorno fa è arrivato il colpo di scena. Ecco la domanda scottante che la giornalista Natalie Oganesyan, in occasione di un’intervista pubblicata su BuzzFeed, ha rivolto a Miguel: “Alla fine di questa stagione, Ander (Arón Piper) e Guzmán se ne vanno per sempre. Miguel, se puoi rispondere, tornerai per la quinta stagione di Elite?”.

La risposta, dopo qualche esitazione iniziale, è arrivata e Miguel ha così dichiarato: “Credo di non poter rispondere, ma… Penso che se ne andranno per sempre, comunque ci saranno sempre. Saranno sempre lì, qualunque cosa accada, di sicuro. E sono due migliori amici, in giro per il mondo. E Guzmán di sicuro andrà a New York prima o poi per vedere Nadia e Lu“.

Miguel Bernardeau And Georgina Amorós Are BFFs IRL, Which Makes The Ending Scene Of “Elite” Season 4 That Much More Emotionalhttps://t.co/SfrzyKJywn — BuzzFeed (@BuzzFeed) July 6, 2021

Insomma, dopo aver capito che relazione c’è tra la Pausini e Granch di Elite, oggi scopriamo che forse Guzmán non ci abbandonerà. Una buona notizia per tutti i fan di questa serie TV Netflix, ma soprattutto di questo personaggio.