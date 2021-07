Ci aspetta un finale di stagione davvero incredibile con La Casa di Carta 5. Ecco cosa ha rivelato un personaggio sui nuovi episodi. Una breve intervista, che pochi hanno pubblicato, ma che rende bene l’idea del tenore di quella che sarà una season 5 davvero esplosiva. Pronti quindi a conoscere ulteriori particolari de La Casa di Carta 5 arrivati direttamente dal set?

La Casa di Carta 5: Marsiglia rivela dei dettagli incredibili

Ormai siamo tutti consapevoli che La Casa di Carta 5 sarà un finale di stagione davvero esplosivo. Tuttavia alcune notizie arrivate direttamente dai produttori e dagli attori ci hanno confermato ancora di più quanto i nuovi episodi saranno davvero speciali.

A rivelarlo è stato proprio l’attore croato Luka Peroš che, nella serie TV Netflix La Casa di Carta, interpreta Marsiglia. In occasione di un tour virtuale sul set, grazie a una dichiarazione alla stampa, avrebbe rivelato un particolare in merito all’importanza che ogni singolo episodio ha nel risultato della nuova stagione.

“Non so come finisca la serie. Sono all’ottavo episodio, è l’ultimo che ho ricevuto e devo ancora ricevere il nono e il decimo, quindi non posso dirvi come finisce, altrimenti mi ammazzano“. Quanto ha detto Peroš ci fa intuire come dalla produzione siano attenti e gelosi. Saranno episodi così speciali e ben intrecciati tra loro che, il solo rivelare un particolare sbagliato, potrebbe compromettere l’effetto sorpresa e la bellezza dell’intera trama.

Álex Pina conferma le aspettative dei fan

La Casa di Carta 5 uscirà sugli schermi di Netflix il 3 settembre con i suoi primi 5 episodi. Non saranno risparmiati di certo azione, adrenalina e colpi di scena. A confermare le aspettative dei fan si aggiunge anche una dichiarazione del creatore di questo titolo, Álex Pina che, in occasione di una lunga intervista, ha commentato:

“Stiamo già assistendo a una delle conseguenze della morte di Nairobi; è ancora molto presente, a volte parlano ancora di lei. Sta illuminando la loro lotta in quest’ultima stagione. Questa stagione è di totale distruzione“.

Ecco quindi due indizi rivelatori: con La Casa di Carta 5 tornerà uno tra i personaggi più amati della serie TV, Nairobi. Si confermano quindi i ricchi flashback che daranno tono ed emozione ai nuovi episodi. Inoltre la lotta alla sopravvivenza per i membri della banda e per il Professore sarà davvero impegnativa.