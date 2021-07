Il periodo estivo è sicuramente ottimo per andare a giocare a dei videogiochi che abbiamo dimenticato, andando a sfruttare tutto il tempo libero che abbiamo a nostra disposizione. In più – e anche per fortuna – possiamo andare a sfruttare tranquillamente tutti gli sconti del PlayStation Store, che mettono al servizio degli utenti giochi di rilievo come quelli di Ubisoft, Rockstar, EA e 2K ad un prezzo davvero incredibile. Scopriamo di seguito le offerte di luglio 2021.

Prima di partire, per quanto concerne Rockstar Games, è bene ce sappiate che ci sono due novità davvero importanti. La prima è che è disponibile GTA 5 a soli 14,69 euro; quindi se avete intenzione di giocare a GTA Online, non potete farvi scappare la possibilità di poter ottenere uno sconto pari al 15% sulla Carta Prepagata Megalodon Shark. Poi, c’è la seconda novità che riguarda Red Dead Redemption 2, che potete acquistare a 25,59 euro. Inoltre, se siete giocatori da multiplayer, potete anche acquistare la versione online a 9,99 euro.

PlayStation Store: gli sconti dello store sono sfruttare

Mentre, se preferite i giochi di Ubisoft, potete acquistare Assassin’s Creed Valhalla Ultimate a 83,99 euro, con uno sconto pari al 30%. Questa versione include anche il gioco base per PS4, PS5 e il season pass con altri extra. Se vi interessano le cose più moderne, invece, dovete provare Watch Dogs Legion Gold Edition a 49,99 euro, oppure Immortals Fenyx Rising per PS4 e PS5 a 34,99 euro.

Per concludere, parliamo dei giochi targati 2K. Potete trovare The Outer Worlds a partire da 19,79 euro, Borderlands 3 a 19,59 euro e Mafia Definitive Edition a 29,99 euro.

Se avete bisogno di sapere altre notizie per quanto concerne gli sconti di luglio 2021 del PlayStation Store, andate a questo link.