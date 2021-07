DAZN: ufficiali orari e prezzi degli abbonamenti, c'è un trucco per risparmiare

È arrivato il periodo perfetto per sottoscrivere un abbonamento pay TV, soprattutto perché il campionato partirà il mese prossimo. Stiamo parlando della Serie A TIM, la quale apparterrà in totale al colosso DAZN, il quale condividerà solo tre partite settimanali con SKY che ha perso dunque i diritti.

Gli utenti ora sanno benissimo che ben presto bisognerà sottoscrivere un abbonamento è proprio per questo l’azienda ha rilasciato i prezzi ufficiali. Tutti coloro che vorranno sottoscrivere DAZN, potranno contare su un abbonamento mensile da 29,99 €, il quale scenderà a 19,99 € se gli utenti lo sottoscriveranno entro il 28 luglio. Proprio per questo bisogna affrettarsi, in modo da poter pagare per 14 mesi una cifra ridotta di 10 € rispetto al prezzo ufficiale.

DAZN: gli utenti dovranno contare anche su orari totalmente nuovi, ecco lo spezzatino

In merito agli orari delle partite, ci saranno quattro gare il sabato pomeriggio alle 14:30, 16:30, 18:30 e 20:45. Seguirannocinque gare la domenica alle ore 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 e 20:45. A chiudere il tutto il celebre Monday night alle ore 20:45.

La raccolta pubblicitaria per il campionato invece è stata affidata a Digitalia’08:

“E’ un accordo di importanza strategica per il nostro gruppo ma anche per il mercato. La partnership con Dazn – dice il presidente di Digitalia’08 Stefano Sala – darà vita ad una collaborazione vincente che unirà l’approccio più moderno e flessibile di Dazn nel trattare il prodotto sportivo alla solidità ed alla esperienza pluriennale di Digitalia nel servizio e nella relazione con le aziende. Il nostro obiettivo sarà’ quello di valorizzare al massimo questa offerta, cosi’ centrale per gli investitori pubblicitari soprattutto in una fase di ripresa economica come quella che stiamo vivendo in questi mesi”.