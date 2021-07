Da ieri 5 luglio 2021, Fastweb ha reso disponibile una nuova promozione dedicata a tutti i nuovi e già clienti, sia di rete fissa che di rete mobile, con cui regala 3 mesi gratis del servizio di streaming Discovery+.

Dunque, oltre ad aver rinnovato le sue principali offerte di rete mobile, l’operatore da oggi ha lanciato anche una promozione che consente di ottenere l’abbonamento completo di Discovery+ (Intrattenimento e Sport) gratis per 3 mesi, attualmente dal valore di 7,99 euro al mese. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Fastweb regala 3 mesi di Discovery Plus

La promo è inclusa con tutte le nuove attivazioni delle offerte di rete fissa Fastweb NeXXt Casa e in tutte le offerte di rete mobile, come ad esempio le NeXXt Mobile, NeXXt Mobile Maxi e NeXXt Mobile Dati. Tuttavia, anche i già clienti Fastweb, sia di rete fissa che rete mobile, possono richiedere i 3 mesi gratis di Discovery+ tramite il programma di fidelizzazione FastwebUP.

In dettaglio, tutti i nuovi clienti di rete fissa o di rete mobile Fastweb che attivano un’offerta da ieri , 5 Luglio 2021, avranno la possibilità di riscattare il codice promozione di Discovery+ direttamente tramite l’Area Clienti MyFastweb. Nello specifico, subito dopo aver attivato l’offerta, il cliente potrà registrarsi e accedere all’Area Clienti MyFastweb con le credenziali che si riceveranno via SMS.

A questo punto, il nuovo cliente Fastweb potrà riscattare da subito il voucher promozionale che regala 3 mesi di Discovery+. In questo modo, si potrà usufruire del servizio streaming senza attendere l’attivazione della linea fissa o mobile di Fastweb. Dopo aver richiesto il codice da MyFastweb, ci si potrà registrare al sito di Discovery+ e inserire il codice voucher nell’apposito campo. Al termine dei 3 mesi gratuiti inclusi l’abbonamento non si rinnoverà in automatico, ma si potrà decidere se continuare ad usufruirne o meno.